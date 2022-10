Apple lanza parches ante nuevos fallos de seguridad en su móvil y tablet

“Mantener un dispositivo sin actualizar es un riesgo del que debemos ser conscientes. Por ese motivo, una vez se hace público un fallo de seguridad , cualquiera con los conocimientos adecuados puede utilizarlo para causarnos un daño ( acceso no autorizado a nuestros dispositivos, robo de información, perjuicio económico, suplantación de identidad, etc. ). Por tanto, todos hemos de adoptar el hábito de mantener nuestros dispositivos al día”, señalan desde la OSI.

Si te aparece una opción para hacer clic sobre ‘Descargar e instalar’ significa que no tienes el dispositivo actualizado. Si pulsas encima, comenzará la descarga de la nueva actualización . Si, por el contrario, dispones de la última versión, no tendrás la posibilidad de realizar ninguna acción.

You May Also Like