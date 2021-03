Apple fracasa en su intento de prohibir a Swatch usar una famosa frase de Steve Jobs

Esta disputa judicial forma parte de una batalla más amplia entre las dos compañías que se remonta a 2015, cuando Apple no pudo llamar iWatch a su reloj inteligente porque la empresa suiza ya había registrado el nombre de iSwatch. Además, en 2019 Apple no pudo evitar que Swatch registrara la frase “Tick Different” (“Haga tictac diferente”), muy parecida al eslogan de Apple “Think Different” (“Piense diferente”).

