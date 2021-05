Apple defiende ante la Justicia que App Store no es un monopolio

Apple y Google controlan casi la totalidad del mercado de sistemas operativos para móviles a nivel mundial y cobran a los desarrolladores una comisión del 30 % por las transacciones que se llevan a cabo a través de sus tiendas digitales. La defensa de la compañía ha adoptado como estrategia argumentar que Apple compite en el mercado de los dispositivos móviles y no en el de los sistemas operativos para demostrar que App Store no es un monopolio.

