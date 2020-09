Apple anuncia evento para el 15 de septiembre… pero no esperes el iPhone 12

Pero, como dice la canción, el show debe continuar. La firma de Cupertino no puede no lanzar un nuevo iPhone y mucho menos después de que Samsung ya tiene en el mercado la serie Galaxy Note 20 y el innovador Galaxy Z Fold 2. La compañía de Cupertino, además, necesita renovar su producto estelar que le da la mayoría de sus ingresos y adoptarlo hacia el futuro con la conectividad 5G.

Es probable que el evento de Apple del 15 de septiembre no será cuando conozcamos al iPhone 12. Según Mark Gurman, un respetado periodista especializado en la firma de Cupertino, el iPhone 12 no se anunciará la próxima semana, sino hasta octubre.

Apple anunció un nuevo evento digital para el 15 de septiembre, una presentación que al parecer estará enfocada en el Apple Watch Series 6 y nuevas iPad Air 4, entre otros productos, aunque quizás también sobre el iPhone 12. El evento no tendrá versión física y será transmitido únicamente por Internet el 15 de septiembre a las 10 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

