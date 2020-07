Apostó a que Lindgard no marcaba en toda la temporada y lo hizo en el minuto 98 del último partido

Las casas de apuestas del Reino Unido permiten apostar por prácticamente cualquier cosa que ocurra en un partido o una temporada. Una de las pujas más clásicas es, precisamente, a que no pase algo: que no se marque, que no haya córners, faltas, etc.

Esta idea inspiró a un fan del Manchester United, Antony Johnson, que miró a su plantilla y vio que había un futbolista que estaba pasando una mala racha y le metió 10 libras a que no marcaba ningún gol ni daba ninguna asistencia. Básicamente, que tenía una temporada pésima.

Ese jugador era Jesse Lingard, y casi le da una alegría a Johnson. El mediocentro apenas ha jugado esta temporada, y ha sido para Solksjaer un suplente para los últimos minutos. De hecho, antes de la última jornada de este fin de semana, sólo había jugado 21 partidos en la Premier y sólo 28 minutos desde febrero.

Sin embargo, para el último partido contra el Leicester en el que ambos ya tenían todo encarrilado, el técnico de los ‘red devils’ le sacó para que jugara casi 20 minutos. Lingard tampoco estaba haciendo el partido de su vida, pero en el último segundo del minuto 98, Schmeichel tuvo un fallo impropio en la salida y el mediocentro marcó.

La afición del United lo celebró… menos Johnson, claro. Antes del partido ya lo veía venir. “Va a pasar, ¿verdad? Buena suerte, Jesse Lindgaard”, le deseó.

Cuando marcó, el tuitero se lo tomó con filosofía y buen humor. Al fin y al cabo, solo había perdido 10 libras… aunque se quedó sin ganar unas 670. “Nunca debí haber dudado del verdadero rey. ‘Troleo top’, Jesse Lingard“, le escribió.

La historia no acaba ahí. La casa de apuestas le pagó parte de lo que había pujado, pero decidió donarlo a una ONG. Todo un detalle, que invitó a ser imitado.