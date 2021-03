Apología de la vacunación

Quiero cerrar con las palabras del ser humano mas violentado y martirizado de todos los tiempos, fundador de la religión cristiana, quien profetizando su propia muerte, ejemplifica cómo separar la figura de sus verdugos, de su legado de vida. Es precisamente Jesús de Nazaret, quien dijo: “El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

Estas células descendientes no llevan marca de la causa de muerte de sus donantes, al igual que los hijos, nietos y demás no llevan marca ni culpa de la causa de muerte de sus progenitores. El descender de un padre o madre violentado, de ninguna manera hace a nadie ser proscrito en la sociedad, ni a sus familiares cómplices de las circunstancias que afectaron a sus antepasados.

Entendamos que ninguna de las vacunas autorizadas de la plataforma llamada “mensajero ARN” (mRNA, por sus siglas en inglés- ej. Pfizer) ha tenido contacto con líneas celulares. Y aquellas vacunas que requieren líneas celulares para su producción no han utilizado las células originarias porque ya no existen, sino sus “descendientes” creadas con un proceso de modificación que produce células nuevas.

Me permito aclarar este tema tan doloroso y controversial. Si bien es cierto que para estudiar los virus se necesitan tejidos provenientes de seres vivos, las llamadas “líneas celulares”, también es cierto que ese tejido original ya no existe en su estadío intacto originario.

Me refiero al uso de productos biológicos con fines médicos preventivos o terapéuticos, como los derivados de la sangre, órganos vitales (hígado, riñón, corazón, pulmón), retina, córnea o tejidos de la piel. En ningún momento el propósito de su utilización ha sido atentar intencionalmente contra seres humanos para fines investigativos. He ahí una gran falacia.

