APM Terminals ve a Panamá como un sitio estratégico

Por ejemplo, hemos implementado la primera terminal automatizada en Lázaro Cárdenas, en México, con una inversión de $700 millones y -justo este mes- estamos celebrando el segundo aniversario de Moin, en Costa Rica, donde se invirtió casi mil millones de dólares en una nueva terminal con todas las soluciones digitales para los exportadores e importadores. Operamos puertos hub dentro de nuestra red global, en sitios como Rotterdam, Tangier, Salalah, Said, etc., donde ofrecemos una operación uniforme que brinda beneficios con 10% o 20% de eficiencia a sus usuarios.

You May Also Like