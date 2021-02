Aplican últimas vacunas; proceso deja varias lecciones

Para José Terán, director médico del Hospital San Fernando, los cambios en la producción de vacunas ocasionaron que muchos países fueran afectados en el proceso de vacunación. “Personas que se enfrentan diariamente al Covid-19 no fueron vacunados en esta ocasión, empañándose el proceso al vacunar a personas que no forman parte de esa primera línea de atención”, manifestó.

También sugirió una “dinámica adecuada” y un “análisis crítico” de los errores que se cometieron en estas jornadas de vacunación, ya que aún hay personal de salud que no ha sido vacunado. Eso para que no se cometan las mismas falencias.

