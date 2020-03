Aplicaciones idóneas para aliviar la reclusión en casa por el coronavirus

En tiempos de incertidumbre, el cuerpo pide quedarse en casa, y en ocasiones es lo conveniente. En plena coyuntura de prevención (y miedo) ante el coronavirus, se pasan más horas que de costumbre en el hogar, ya sea por mayor tranquilidad, por la decisión de optar por el teletrabajo (difícil con niños alrededor), para cuidar a los pequeños en pleno cierre de colegios, por psicosis o porque la salud y la responsabilidad imponen la cuarentena. A continuación se recomiendan apps que pueden venir bien para aliviar la situación.

Redes sociales

Como forma parte de nuestra realidad cotidiana, no hace falta incluir WhatsApp en este listado. En el terreno de las redes sociales, frente a la reclusión voluntaria o forzosa resulta imprescindible tener Twitter. En primer término porque permite disponer de información permanente y al minuto y leer hilos de interés relativos a lo que ocurre. A su vez, la particularidad del universo tuitero, determinado por las ocurrencias y el humor, ayuda a su vez a rebajar tensiones respecto a los hechos. Lo del sesgo ya es un tema aparte…

Compras ‘online’, bucear en catálogos…

Además de recurrir a la vía online en lugar de ir al supermercado (un aviso: en lo relativo a Mercadona las compras desde el móvil solo son posibles en Valencia y Barcelona), siempre está Amazon. En este punto, puede ser un buen momento para descubrir (y adquirir) rarezas en AliExpress o bucear en el catálogo de Ikea, que cuenta con una app renovada y mejorada.

Para niños

Los canales televisivos infantiles son una salida socorrida en estos casos, pero también hay opciones seguras y de confianza si, dentro de que no deberían pasar mucho tiempo con las pantallas, les damos permiso para un rato de ocio con el móvil o la tableta. Aquí, como comentamos en una selección de apps para las fiestas navideñas, surge la vía de YouTube Kids, que da tranquilidad por el filtro que ejerce en cuanto al tipo de contenidos.

Maratón de series, cine en el salón

Si las obligaciones laborales y familiares lo permiten, la llamada del ocio es tentadora. Esa serie que nos ha enganchado, esa película que siempre hemos querido ver… Vamos, que Netflix figura entre nuestros planes, al igual que HBO o Amazon Prime Video. ¿Una alternativa diferenteen este punto? Descubrir lo que ofrece Filmin en cuanto a cine europeo, clásico y de autor.

El atractivo de los ‘podcasts’

Además de escuchar nuestra radio de cabecera, siempre es buen momento para lanzarse a escuchar podcasts de las temáticas que apasionan. Uno de esos planes de ocio que acaban convirtiéndose en una costumbre, por ejemplo a la hora de acostarse. Ivoox (en primer término gratuita, si bien ofrece una suscripción premium sin publicidad, a lo que se suman los programas de pago) constituye la app de referencia en esta vertiente.

Juegos adictivos

En Google Play y la App Store, el número de propuestas lúdicas casi marea. Si buscas un pasatiempo sencillo y con potencial adictivo, como en su día Apalabrados, Angry Birds y el Candy Crush, en este enlace se incluyen cinco sugerencias.

Abdominales con el móvil

El coronavirus no invita a salir a correr o hacer una sesión de cardio en el gimnasio, pero abundan las apps para mantenerse en forma en el domicilio, como Freeletics y Seven. Las aplicaciones tipo podómetro (StepsApp, Runtastic), a priori no resultan muy prácticas si se está resguardado en casa, aunque pueden contarse los pasos que se dan por el pasillo…

Comida a domicilio

Al margen del polémico oportunismo comercial de algunas empresas y de las sombras acerca de la precariedad laboral de no pocos riders, la comida a domicilio emerge como posibilidad más allá de los caprichos ocasionales: Just Eat, Deliveroo, Glovo (también envía productos de farmacia y supermercado), Uber Eats… No obstante, si por un lado recurrimos al teletrabajo y por otro exponemos más a otros trabajadores…