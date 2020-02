Aplafa reitera su rechazo al proyecto de ley sobre el registro de bebés no nacidos

“Nunca nació por lo que no se puede registrar el fallecimiento, sin embargo, el proyecto habla de registrar nombre y apellido aún y cuando no sea posible conocer el sexo del feto y menos aún del embrión porque contempla aún la etapa embrionaria”, detalló Uribe.

No obstante, para Uribe, se agregaron puntos “muy peligrosos y atentatorios” a los derechos de la madre, “como el que un pariente X podrá ser quien registre al feto. Y hablo de feto porque es lo que es, no es un bebé”.

You May Also Like