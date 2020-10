apenas se lesionaba con el Chelsea pero vive un calvario en el Real Madrid

En el arranque de esta temporada, con Hazard se ha tenido un cuidado especial . Su pretemporada volvió a dejar algunas dudas sobre su estado físico, pero lo que más preocupaba era su tobillo. Por ello, no jugó con Bélgica en la Liga de Naciones, Roberto Martínez reconoció que no estaba listo. Y después, Zidane no le convocó ni para el encuentro ante la RealSociedad ni para el del Betis.

Cuando el fútbol regresó, se vio a un Hazard muy alejado de aquel que había brillado en elChelsea hasta ser reconocido como el mejor jugador de la Premier League. Le costó coger la forma y su tobillo no parecía ser el de antes. En el maratón liguero de once partidos en mes y medio, Hazard se perdió un par de ellos por un golpe. Zidane confío en él para el decisivo duelo ante el Manchester City en la Champions, pero el belga pasó totalmente desapercibido y las críticas se centraron en por qué había sido titular por delante de un Vinícius que había brillado mucho más que el belga en el final de la Liga.

