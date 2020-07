Apede: Proyecciones de CEPAL alertan sobre urgencia de plan de salud y económico

Desde la perspectiva de preservación del empleo, “vemos con preocupación que la propuesta llevada a la Asamblea Nacional para promover una ley laboral, no recoge, expresado por ambos sectores, los acuerdos establecidos en la mesa tripartita económica laboral. La protección sostenible de la mayor cantidad de plazas de empleo se logrará solo con la supervivencia de las empresas, ya que sin fuentes de trabajo no habrán trabajadores”.

