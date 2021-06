Apede pide transparencia y respeto a la institucionalidad

Aunque el presidente Laurentino Cortizo anunció el acuerdo logrado para desarrollar esta inversión de mil millones de dólares, existen algunas interrogantes que no han sido aclaradas sobre la negociación y el proceso por medio del cual Generadora de Gatún, donde participan las empresas InterEnergy Group, AES Panamá y el Estado, asumen el compromiso de construir la planta que no ejecutó NG Power.

