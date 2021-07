Apede pide al Gobierno no arruinar tejido empresarial

Elisa Suárez de Gómez ayer se juramentó como presidenta reelecta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), mandando un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de aplicar medidas que permitan una reactivación económica sostenible en un país marcado por el desempleo (20%) y la crisis económica en medio de la pandemia.

“A lo largo de la terrible situación generada por la pandemia de la Covid-19, hemos advertido con firmeza que las medidas de bioseguridad que hay que impulsar y profundizar, no deben conspirar contra el proceso de recuperación de la economía. Combatir la pandemia debe garantizar, no solo la salud, sino que no se arruine el tejido empresarial y, por tanto, que no se afecte, aún más, la generación de plazas de empleo”.

“Sin empresas sostenibles, jamás tendremos empleos dignos”, puntualizó frente al presidente Laurentino Cortizo, quien participó del acto protocolar.

Durante el último año, los gremios empresariales han advertido de la falta de efectividad en la aplicación de restricciones de movilidad que han impedido que el consumo y la demanda se reactiven.

Para que la economía se recupere, Suárez dijo que no solo basta con abrir una empresa, “tenemos que inyectarle el impulso necesario para que tenga clientes y, por tanto, tenemos que generar empleos y, por supuesto, eliminar las medidas de restricción que no sean realmente estudiadas y coherentes para que causen el mayor beneficio a la salud y el menor daño a las empresas y sus trabajadores, no hay otra forma de hacerlo”.

En este sentido, precisó que es indispensable que se intensifique el proceso de vacunación, “ahora que han llegado de forma masiva” las vacunas. Y por otro lado, resulta esencial que se termine con “la burocracia extravagante”.

Cortizo reiteró la disposición de su gobierno a apoyar a los sectores productivos para atraer las mejores inversiones y destacó que, a través de una efectiva campaña de vacunación, se avanza en la reactivación económica del país.

“Nuestro gobierno ha mantenido y mantendrá abiertas las puertas del diálogo con todos los sectores productivos promoviendo el trabajo conjunto, especialmente con los gremios empresariales, para enfrentar las duras tareas de reconstrucción de nuestro país”, dijo Cortizo Cohen durante la toma de posesión de Apede para el periodo 2021-2022.