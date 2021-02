Apede muestra preocupación por anteproyecto

La Apede advierte que el anteproyecto indica que los costos de administración de una empresa particular no son los mismos generados por una empresa educativa a distancia, obviando que las instituciones educativas han mantenido sus estructuras físicas para evitar su deterioro, y cumplido con los gastos de servicios básicos y compromisos financieros; estando así listos para cuando se regrese a las aulas.

