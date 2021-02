Apede manifiesta preocupación ante intención de regular los descuentos en la educación particular

Añadió que urge que el Estado mejore la educación oficial de Panamá, a fin de que la educación particular sea una opción y no una necesidad.

Agregó que la propuesta legislativa indica que “los costos de administración de una empresa particular no son los mismos generados por una empresa educativa a distancia” , aseveración subjetiva que no se sustenta en cifras comprobables, y que deja de lado varios temas fundamentales:

You May Also Like