APEDE llama al respeto de los derechos individuales y la seguridad jurídica

Por otro lado, debemos recordar que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les permita; cuando se contraviene ese principio se atenta contra la libertad individual y la libre empresa; el derecho a vender o comprar, fundamentado en el mercado de oferta y demanda, no puede ser condicionado por apreciaciones personales de funcionarios, y menos si las mismas no se han fundamentado en las normas y leyes vigentes.

