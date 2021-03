Apede entrega el ‘Premio Mujer Destacada del 2021’ a Damaris Young

Young también agradeció el apoyo recibido durante estos años por parte de los componentes del movimiento deportivo nacional, “sin las oportunidades y confianza que me brindaron quienes lideraron en los últimos ocho años el COP, todo el talento humano que hace posible su gestión, y en general toda la familia deportiva del país: dirigentes, atletas, entrenadores y muchos otros, hoy no sería una realidad este reconocimiento. A todos mi más profundo agradecimiento”.

“Me siento honrada agradecida y privilegiada con esta distinción, no sólo por la amplia trayectoria de aquellas mujeres que desde el año 2000 han sido galardonadas con este reconocimiento, sino también por la oportunidad que supone de visibilizar la trascendencia e importancia de la labor realizada por las mujeres que forman parte del movimiento deportivo de nuestro país”, expresó la Lic. Young, quien también enfatizó la importancia de la educación, “desde pequeña mi madre me inculcó con su propio ejemplo, la importancia que tiene actuar éticamente poniendo siempre primero la integridad, responsabilidad y transparencia en todo momento… la educación tiene el poder de transformarte y transformar a muchos otros. Justamente dos de los valores que Apede reconoce como parte de su visión y misión”.

