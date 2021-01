Apatel solicita al Gobierno Nacional mantener los fondos para promoción turística

Mediante un comunicado, se informó que como gremio reconocen la situación que atraviesa Panamá por el Covid-19 y son conscientes del difícil momento sanitario y económico que vive, no obstante, manifestaron que sería un error grave que las asignaciones para promocionar el país en mercados internacionales sean consideradas como un gasto y no como la inversión vital para la recuperación económica

