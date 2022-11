Apariencia de crimen pasional, sin suicidios… El extraño caso del homicidio múltiple de cuatro universitarios en Moscú, Idaho

Dado que no hay pistas sobre el autor o autores, muchos estudiantes se están marchando ya, anticipando las vacaciones de Acción de Gracias. “Dicen que es un homicidio. Están seguros al cien por cien de que lo es, pero no hay ninguna amenaza. ¿Qué significa eso?”, le ha dicho al NYT un estudiante de último año de ciencias ambientales.

Los cuatro universitarios murieron probablemente entre las 3 y las 4 de la mañana, pero sus cuerpos no fueron descubiertos hasta varias horas después. De momento, no hay demasiadas evidencias. Falta información sobre la causa de las muertes y no ha habido detenciones.

