Apareció la mamá del bebé abandonado en un cartucho… ‘Yo no soy mala madre’

Después de cuatro días, que un recién nacido fue encontrado en una parada en Río Alejandro, Colón, apareció la madre. Sí, la mujer se puso en contacto con la periodista Delfia Cortez para entregarse ante las autoridades, pero antes de eso, dio declaraciones en las que destacó que no abandonó al bebé.

“Yo no lo dejé en esa parada, le pedí el favor a una persona que se quedara con él un tiempo, mientras conseguía algo, porque no puedo por la situación que tengo. No tengo para ‘pampers’, leche, ni para mis otros hijos que tengo en la casa. Estaba desesperada, y yo le pedí a esa persona que me hiciera el favor que se quedara con él. Y de repente me entero que lo dejó ahí abandonado, cuando yo le había pedido el favor. Yo ni sabía que lo había dejado abandonado”, comentó la madre del bebé.

Añadió que localizó a Delfia porque está arrepentida, “estoy arrepentida sinceramente… Yo no soy mala madre, porque a pesar de todo estoy con mis otros hijos, y aunque el papá del ‘baby’ me abandonó, yo seguía con el ‘baby’, no lo aborté para que no dijeran que lo maté… No tengo con qué balancearme en la casa, tampoco trabajo, a veces tengo que ver cómo hago para darle de comer a mis hijos”.

A pesar de que sabe que tiene que rendir cuentas antes las autoridades, ella espera que le regresen al bebé. “Si me lo pudieran entregar, que me entreguen, y si no, bueno a esperar lo que Dios quiera, que Dios tome la decisión de esto”.

Proceso legal

Por su parte el abogado de ella, Miguel Ángel Rodríguez adelantó que ella estará sujeta a un proceso legal, a la vez contó que la primera indicación que se le dio fue que compareciera ante las autoridades de manera voluntaria, tal como lo hizo esta tarde. Esto está en investigación.

Durante el fin de semana se comunicó que el bebé está estable.

