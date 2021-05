Aparecen 70 cadáveres a orillas del Ganges en la India

Los medios indios citaron a Ashok Kumar, un funcionario local de la ciudad de Chausa en el distrito de Buxar, quien corroboró los informes sobre el descubrimiento de cadáveres que circulan en las redes sociales en la India. Sin embargo, Kumar dijo al Press Trust of India que las autoridades «no pueden confirmar si los fallecidos eran realmente positivos para covid-19». CNN no pudo comunicarse con el funcionario el lunes.

