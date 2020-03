Anyuri: ‘La mujer con más maridos de Panamá’

Ustedes saben que si algo tiene Anyuri es que sabe sobrellevar muy bien las críticas, pero últimamente no tiene mucha paciencia con la gente. Esta vez, mientras disfrutaba en el Play Land Park, no dudó en contestar de manera sutil todos los comentarios: “Qué bochinche” exclamó, mientras le decía a Musu “qué locura con la gente papi”.

