ANUNCIO PUBLICO | La Prensa Panamá

Bastimentos Holdings/Red Frog Beach Island Resort – Sand Dollar Beach Bed & Breakfast/Island Dream Foundation – Bocas Vet Clinic – Ultimo Refugio – Somewhere-Finca Los Monos/Botanical Gardens – Tutty N Fish Seafood & Meat Market – Om Cafe – Florida 2 Bocas Shared Containers – El Nido Studios – Nedci van Tronchin -Alex Wolff-Katherine Dukehart -Lukas Bell and Gloria Fonseca de Bell -David and Linda Gillingham – Sharon Reeves and Mark Langer – Sunanda Mehra – Bill Krueger

⦁ Contrario a lo anterior, Six Diamonds no ha contribuido a la economía ni a la comunidad, ni desarrollado proyecto alguno en los más de 14 años que llevan acosando a propietarios locales.

Six Diamonds intenta adquirir las mejores propiedades panameñas mediante la compra de reclamos cuestionables, utilizando influencias y obteniendo rápidos e inesperados fallos judiciales y decisiones administrativas a su favor. Como resultado de ello, los propietarios legítimos que han comprado los terrenos de forma legal, han vivido en dichas tierras y han invertido en las mismas, se encuentran con que su ocupación está siendo cuestionada de forma no razonable.

Desde el año 2006, un grupo de especuladores conocido como Six Diamond Resorts International, S.A./Tres Cruces de Oro, S.A./Semper Fidelis Development, S.A./Desarrollo Bocatoreño, S.A./Inversiones Akave, S.A., etc. (en adelante “Six Diamonds”), se ha dedicado a realizar actividades cuestionables a fin de apoderarse de tierras de ocupantes legales en Bocas del Toro.

