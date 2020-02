Anuncian restricciones en el metro durante los días del Carnaval

Este es el horario de las Líneas 1 y 2 durante los días de celebración: el sábado 22 y lunes 24 se brindará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. El domingo 23 y martes 25 el horario de operación será de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. El miércoles de ceniza operarán de manera regular de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

