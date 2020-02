Anuncian operativos por veda del camarón

Los operativos , informó Sandoval, se realizarán en coordinación con entidades de seguridad y aquellos que incumplan, serán sancionados Las sanciones son impuestas de acuerdo a la cantidad de camarón que se encuentre de forma irregular, es decir que no se cuente con los permisos respectivos , puntualizó Sandoval. Según explicó el director de ARAP, aquellas personas que comercializan esta especie, debieron tramitar la documentación de acuerdo al inventario que poseían, y de esta forma recibir una certificación que les permitiera comercializar el producto.”Si una persona es sorprendida con este producto entre el 1 de febrero y el 11 fe marzo, y no cuenta con la certificación , se evaluará la situación y se le aplicará la multa. El camarón decomisado será subastado “, informó.Se conoció que para participar en las subastas del camarón decomisado, los interesados deberán contar con sus permisos de comercialización vigentes..

You May Also Like