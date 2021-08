Anuncian la reactivación en puertos, atracaderos, áreas de anclajes y marinas de Panamá

A partir del 24 de agosto empezó a regir el Decreto No. 829 que deroga el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 472 de marzo de 2020 y ordena la reactivación en puertos, atracaderos, áreas de anclajes y marinas del territorio nacional , según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

