Anuncian creación del premio Sagitario Editores de Narrativa ‘Ariel Barría Alvarado’

– En un sobre sellado (plica), deberá consignarse en un solo documento los siguientes datos: Nombre del autor (a); fecha y lugar de nacimiento; dirección residencial; copia de cédula o de permiso vigente de residencia; teléfonos; correo electrónico; breve ficha biográfica de no más de 25 líneas redactadas de corrido; fotografía de buena resolución. Además, un texto firmado por el autor (a) en que se certifica: que todos los cuentos son absolutamente inéditos en físico y por Internet; que no están participando en ningún otro certamen; que no están comprometidos con ninguna editorial.

