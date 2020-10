Anuncian costo de prueba COVID-19 para viajeros

Según el Decreto Ejecutivo No. 1089 del 23 de septiembre de 2020, que establece medidas sanitarias que deben cumplir las personas nacionales, residentes y extranjeros que ingresen a la República de Panamá, a partir del 12 de octubre, deberán presentar un Certificado de Pruebas de Hisopado/PCR o antígeno negativo con un máximo de 48 horas, sin necesidad de cumplir aislamiento obligatorio y de no tenerla, tendrán la obligación de realizarse una prueba de Hisopado rápida, previo al registro de migración del Aeropuerto, la cual será pagada por el viajero.

