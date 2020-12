La nueva medida de restricción de ingreso a locales comerciales por género en días específicos comenzará a regir a partir del lunes 21 de diciembre, mientras que desde el 24 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 28 de diciembre a las 5:00 a.m.; y desde el 31 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 4 de enero de 2021 a las 5:00 a.m. habrá cuarentena total.

