Anuncian aumento del salario mínimo en Venezuela

Los críticos de Maduro por años han cuestionado los aumentos del salario mínimo, decretados desde que llegó al poder en 2013, argumentando que éstos no van acompañados por medidas para recuperar la postrada economía venezolana y abatir la hiperinflación. No se espera que el nuevo incremento sirva para aliviar las dificultades de los venezolanos para colocar un plato de comida en las mesas.

