Anulan informe de licitación para obra en Costa Abajo

Este grupo asegura que los estados financieros de la empresa Concreto Asfáltico Nacional no fueron auditados por un contador panameño, lo que descalificaría su propuesta. Meco y su socio también acusan al consorcio Gatún-La Borda, que propuso 42.4 millones de dólares, de no presentar los estados financieros de 2017 y 2018 como se exigió en el pliego de condiciones.

