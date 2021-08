Anulan compraventa de Playa Blanca al Estado

Por lo demás, es llover sobre mojado. Los principales culpables de que no se respeten las leyes en Panamá son los servidores públicos y los más grandes responsables de que el Estado de derecho sea tan endeble son los miembros de la Corte. Justicia tardía no es justicia.

El otro fue el del magistrado Tello, quien en su salvamento de voto de 11 páginas trató de demostrar que el refrendo del contralor no era necesario para perfeccionar el contrato 6298 y que “…se colige que la ausencia de la firma ológrafa, no desestima la veracidad del sello con el nombre legible del señor Contralor general de la República, entiéndase un refrendo irregular…”, según dijo en la página 5 de su salvamento de voto, a pesar de que consta en el proceso que Weeden dio una declaración jurada en la que negó haber refrendado ese contrato.

El fallo recoge dos salvavidas truncados en el proceso. El primero, la opinión del Procurador de la Administración de ese momento –no identificado por la Sala, pero cuyo periodo correspondía al de Óscar Ceville–, quien reconoció que efectivamente el contralor no había firmado el contrato 6298 y que esto violaba el artículo 1735 del Código Civil. Pero, ese procurador dijo que la Sala Tercera no era competente para anular la compraventa, sino un juzgado civil.

En la página 29 del fallo se menciona que no existían constancias en los libros de correspondencia de la Contraloría de que el contrato hubiera sido refrendado y enviado al MEF. Por si fuera poco, el propio excontralor Weeden dio una declaración jurada, en la que afirmó que no refrendó ese contrato, porque esas tierras eran inadjudicables y su valor debía ser de, al menos, $50 el metro cuadrado.

