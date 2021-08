Anuel AA pide en pleno concierto a Karol G que vuelva con él

El cantante de reguetón Anuel AA no ha superado del todo su ruptura con Karol G . La relación terminó a principios de año, pero no se conoció hasta abril. “Quién sabe, el mundo es redondo, quién sabe si a la larga, a la vuelta se encuentre otra vez”, aseguraba entonces el artista, explicando que la separación se había producido en buenos términos.

