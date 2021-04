Antuna busca reconciliarse de cara al clásico Tapatío y la afición le responde

“ Con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando “, dijo Antuna.

Las declaraciones de Antuna que realizó en una entrevista al youtuber Zabalive despertaron el enojo de los aficionados, a pesar de que el jugador tenía dos opciones a elegir. Sin embargo, el jugador no se quedó callado y algunas de sus elecciones no fueron del agrado de los adeptos tapatíos.

You May Also Like