Antony Blinken, enamorado de Francia e hijastro de un superviviente del nazismo, al frente de la diplomacia de EE UU

El diplomático buscara también la manera de cambiar la dinámica en la competición con China sin abandonar esa pugna, al promover iniciativas multilaterales en materia de comercio, inversiones en tecnología y derechos humanos en lugar de presionar a naciones para que elijan entre los dos países, según The New York Times.

Su selección como futuro secretario de Estado, si es finalmente confirmado por el Senado, refleja una vuelta a la política exterior tradicional , que abogará por las alianzas de toda la vida. De hecho, The New York Times indicaba que entre sus prioridades estará restablecer la confianza en EE UU, como un aliado global dispuesto a regresar a tratados e instituciones internacionales de las que se ha retirado Trump, como el acuerdo nuclear con Irán, el del Clima de París o la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

El diario The New York Times subrayaba que, como asesor de Biden en la Vicepresidencia, Blinken ayudó a desarrollar la respuesta estadounidense durante la llamada primavera árabe , con resultados desiguales en Egipto, Irak, Siria y Libia.

