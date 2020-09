Antonio Resines aparece exaltado en ‘laSexta Noticias’ a las puertas de la Seguridad Social: “¡Me niegan el paso!”

Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono”

Según el actor, rodeado de las demás personas que acudieron también ese día a la oficina, hay colapso en todos los sentidos. “ Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono “.

“ Me gustaría que alguien me contestase porque toda esta gente que está aquí, estan esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones…” , indica exaltado el intérprete de Los Serrano.

