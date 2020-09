Antonio David Flores desvela qué fue del dinero de la multa por la que fue expulsado de la Guardia Civil

Antonio David ha querido dejar claro que “a mí no me echaron de la Guardia Civil” , pero pasado el tiempo, y con la presión a la que se estaba viendo sometido, que ha calificado de “insoportable”, hicieron que fuera “imposible convivir ahí”, por lo que “tuve que irme” .

“Si nosotros hubiéramos querido quedarnos con ese dinero no habríamos llamado a Tráfico” , ha recalcado, afirmando además que “en aquella época 25.000 pesetas tampoco me habría supuesto una gran diferencia con la vida que ya tenía”.

