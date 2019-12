Antonio David confiesa qué hizo para ver a sus hijos cuando Rocío Carrasco se lo impedía

Este trágico episodio familiar no fue, sin embargo, el único que ocupó el polígrafo de Antonio David Flores , quien aceptó someterse a esta prueba para demostrar que él no miente y que, tal y como aseveró en una entrevista con Lecturas, Rocío Carrasco solo busca desestabilizarle y “ahí demuestra su grado de maldad”, llegó a decir de la madre de sus hijos. “ Mi preocupación era poder demostrar esas cosas que se han quedado en el aire . Al final, si tomas la decisión de hacer esto, tienes que ir con la verdad por delante”, justificó su iniciativa de sentarse en el polígrafo.

Tras asegurar que durante los 15 días que sus hijos estaban con Rocío Carrasco, Antonio David no podía llamarlos –”ni ellos a mí”, apostilló–, el ex guardia civil quiso contar el plan que ideó con su hija mayor, su máxima defensora en Gran Hermano VIP, para poder hacerlo a escondidas. “ Rocío tenía 11 años cuando le di ese móvil, pero le duró poco … Se lo quitaron pronto. Se lo quitó su madre”, destacó Flores, quien explicó que lo hizo porque era una situación límite y necesitaba saber de ellos.

