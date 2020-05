Antonio Banderas se muestra “sorprendido” por la vuelta al trabajo del fútbol y no de los actores

En una charla virtual organizada por CaixaBank, el intérprete ha dicho que “hay cosas que no se entienden de estos primeros protocolos”, pero “imagina” que “se irán adecuando a la razón”. “Habrá que estar “pendientes de los expertos, los médicos y la gente que sabe de esto”, asegura, pero “de momento no hay ninguna reglamentación exacta para el mundo del teatro y del espectáculo”.

You May Also Like