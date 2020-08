Antonio Banderas está libre del COVID-19

El actor español hizo una publicación en Instagram, en la que anuncia que después de algunas semanas de confinamiento, ha superado el coronavirus: “Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid-19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha”.

You May Also Like