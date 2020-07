Antonia Dell’Atte llama a Alessandro Lequio “maltratador” y critica a ‘Lazos de sangre’ por cortar su entrevista

Antonia Dell’ Atte protagonizó el pasado miércoles la última entrega de Lazos de sangre, donde se repasó su trayectoria profesional y personal en nuestro país. Sin embargo, la modelo no está conforme con dicha emisión. Y así lo demostró, tan solo un día después, en Instagram, donde se mostró muy crítica con el programa y aseguró, además, que su entrevista había sido manipulada.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exconcursante de MasterChef Celebritydenunció que el formato había dado a entender que no tuvo una infancia feliz. “He tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento”, aclaró Dell’Atte, que subrayó que no había sido maltratada por él.

Pero eso no es todo ya que, en su comunicado, afirmó que Alessandro Lequio es un “maltratador”: “Quien es el maltratador diabólico que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba”.

En el post se puede apreciar también cómo la italiana acusó a la prensa de forma directa de blanquear la imagen de Lequio. En concreto, cargó contra Mediaset, ya que este colabora en espacios como El programa del verano.

“Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras y de cómplices que se han enriquecido a mi costa”, dijo Dell’Atte antes de defender que se había elaborado “un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad”.

Dardo a Boris Izaguirre

La modelo tampoco ha dejó pasar la oportunidad de criticar a Boris Izaguirre, conductor del espacio, a quien llamó mentiroso por callarse a pesar de saber la verdad.

Finalmente, la exmodelo cierra el comunicado agradeciendo a Ana Obregón que le haya liberado de su verdugo y señala que “la verdad, tarde o temprano, sale”.