Anton y Guirassy decretaron el triunfo ante FC Augsburgo

En la próxima ronda, el VfB Stuttgart jugará de visitante ante Borussia Mönchengladbach el sábado 29 de octubre a las 8 a.m. en el Borussia-Park. El FC Augsburgo recibirá de local a Eintracht Fráncfort el sábado 29 de octubre a las 8 a.m. en el WWK Arena.

