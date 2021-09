Antoine Griezmann regresa al Atlético

Sin embargo, su salida del Atlético no fue la más agradable para la afición, después de un año de tiras y aflojas dejando entrever su interés en marcharse al Barça, llegando a protagonizar un documental para anunciar su decisión que no gustó a un amplio sector de la grada pese a que optó por permanecer en el Atlético un año más antes de irse al Barça.

Pone fin así a su etapa de dos años en el Barça; un periodo en el que el delantero francés no ha conseguido brillar a la altura de lo que se esperaba de él. Pese a los 35 goles cosechados en 102 partido s con la elástica azulgrana, Griezmann no se ha erigido en la gran estrella que esperaba en can Barça.

