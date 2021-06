Antimosquitos eléctricos, ventiladores USB, aires acondicionados portátiles… 5 productos tecnológicos que te harán el verano más fácil

No hace falta tener un aire acondicionado con una gran potencia para enfriar la habitación en la que estés, gracias a los avances tecnológicos se han creado versiones miniaturas y económicas para no pasar tanto calor en verano. El modelo ‘AIMIUVEI Aire Acondicionado Portátil 4 en 1’ mantendrá frío cualquier espacio y cumplirá con la función de humidificación para evitar el aire seco . Si te gusta el invento, ya lo puedes comprar en Amazon por tan solo 42.99 € .

You May Also Like