Anthony Fauci reveló que las vacunas de Pfizer y Moderna son efectivas contra la variante india del COVID-19

No obstante, no descarta que surjan nuevas variantes más resistentes, lo cual marca la importancia de una vacunación generalizada mundial.

No obstante, este tipo de investigación en laboratorio no puede predecir la eficacia en el mundo real. Eso debería ser determinado en otros estudios.

Uno de dichos estudios es el realizado por investigadores de la NYU Grossman School of Medicine y NYU Langone Center, que sin embargo es considerado preliminar por no haber sido aún revisado y publicado por una revista académica.

You May Also Like