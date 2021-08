Anthony Fauci reiteró el plan de ofrecer una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en EEUU

“Esto no es nada nuevo . Hay muchas vacunas obligatorias para que nuestros niños sean aceptados a las escuelas. Lo hemos hecho por décadas con vacunas como la de la polio, la rubeola, la hepatitis. Esto no sería nada nuevo”, afirmó el experto en infecciones.

“El uso de máscaras y la buena ventilación son dos armas que podemos usar en las escuelas. Además de lograr que nuestros niños se vacunen. El 50 por ciento de los niños mayores de 12 años que podrían vacunarse, está vacunado. Debemos seguir informando a los padres para que no tengan miedo de vacunar a sus hijos”, dijo ante la prensa nacional el doctor Scott Gottlieb , ex comisionado de la FDA.

La variante Delta es más contagiosa que las variantes anteriores, y está afectando no solo a adultos sino también a los menores de edad . Pero las vacunas aún no han sido aprobadas para ser colocadas en menores de 12 años. El laboratorio Pfizer ya ha confirmado que están recolectando datos para pedir una autorización de emergencia para su vacuna en pacientes pediátricos. Según un representante del laboratorio, podrían llegar a tener los estudios requeridos por la FDA para el próximo mes de octubre.

“Los números no son buenos, pero aún hay mucho por hacer (…) Tenemos casi 80 millones de personas en este país que aún no se han querido vacunar, pese a que califican para hacerlo. Debemos conseguir que esas personas se vacunen. Tenemos en nuestras manos una herramienta efectiva y segura que nos puede ayudar a resolver la situación en la que estamos”, agregó Fauci.

