Anthony Fauci considera que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional en EEUU por el coronavirus

“Para todo el mundo de todo el país, cuando decimos que no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, queremos ser claros, si tienes una familia de 10 personas, no queremos que te separes”, indicó Birx en la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus, aludiendo a que lo que las personas tienen que hacer es no salir “a cenas ni cócteles”.

“Pero si ves lo que está pasando en este país, no entiendo por qué no lo estamos haciendo (el confinamiento). Realmente deberíamos”, insistió.

You May Also Like