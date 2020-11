Anthony Fauci alertó por el alza de contagios a puertas del invierno en EEUU: “No se puede estar en una situación peor”

Además, Fauci también fustigó a Scott Atlas, un neurorradiólogo preferido por Trump por su postura favorable a una inmunidad de rebaño. “Tengo verdaderos problemas con ese tipo. Es una persona inteligente que habla de cosas que creo que no tiene ningún conocimiento o experiencia real. No deja de hablar de cosas que cuando las analizas y las analizas, no tienen ningún sentido”, lanzó.

El asesor confirmó que ya no tiene contacto con el presidente y que la última vez que hablaron fue a inicios de octubre . “No fue sobre ninguna política; fue cuando se estaba recuperando en Walter Reed, que me llamó”, reveló. En las últimas semanas, el experto fue descalificado por Trump. “La gente está cansada de la covid-19 y de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas”, exclamó.

