Anthony Fauci advirtió que EEUU podría tener 100.000 nuevos casos diarios de COVID-19 si no se toman medidas

El experto indicó que incluso en estados que están solicitado a los ciudadanos que sigan esas medidas “hay multitudes, no hay distancia social y no están llevando mascarillas”. ” Esta es la receta para el desastre -alertó-. Es algo de lo que he hablado una y otra vez”.

“Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios ”, dijo el experto en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. “No me sorprendería si llegamos a 100.000 diarios si esto no cambia”.

